Первым лицам США поступило новое обращение от украинских политиков, которые попросили ужесточить санкции в отношении России.
Оказалось, что у Украины появилась новая причина, по которой правительство "отказалось от вооруженного сопротивления" в 2014 году.
"В 2014 году Россия использовала свой ядерный статус для запугивания Украины с целью заставить Киев отказаться от вооруженного сопротивления военному вторжению России в Крым", — утверждают на Украине.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.