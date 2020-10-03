На Украине придумали новую причину для потери Крыма в 2014 году

Первым лицам США поступило новое обращение от украинских политиков, которые попросили ужесточить санкции в отношении России.

Оказалось, что у Украины появилась новая причина, по которой правительство "отказалось от вооруженного сопротивления" в 2014 году.