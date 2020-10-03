Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что конфликт в Нагорном Карабахе не удастся решить без участия России.

"Давайте все будем дружить, никакой войны никому не надо. Но решение по Южному Кавказу только одно. Присутствие России. Если там будет Турция — тогда армянам будет плохо. Если армянам на помощь кто-то придет, кроме России, то Азербайджану будет плохо. Нужна нейтральная сторона, а это только русские", — пояснил политик.

"Еще вариант — Нагорный Карабах будет независим от всех стран-соседей, но там будет находиться российский военный контингент, и никто не посмеет на него нападать и требовать присоединения ни к одной из стран", — добавил Жириновский.