Переговоры Армении и Азербайджана о статусе Нагорного Карабаха могут быть возобновлены только после полной защиты жителей региона от агрессии.
Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"При внешней агрессии задача номер один — защитить население от нападения. После этого только возможно говорить о переговорах. В нынешних условиях широкомасштабной агрессии я уверенно могу сказать, что народ Карабаха не сдастся", — отметил глава армянского правительства.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.