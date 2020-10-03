Пашинян назвал условие для возвращения к мирным переговорам

Переговоры Армении и Азербайджана о статусе Нагорного Карабаха могут быть возобновлены только после полной защиты жителей региона от агрессии.

Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.