Ранее партия "Единое национальное движение" подала в ЦИК Грузии список на парламентские выборы. Первое место в списке занял Вахтанг Кикабидзе.
Это вызвало волну критики в адрес самого Кикабидзе и партии.
"Кикабидзе — визитная карточка Грузии во всем мире, особенно на постсоветском пространстве. Он не только певец и актер, он очень важный общественный деятель, политик в хорошем смысле слова, и, самое главное, он большой патриот Грузии", — пояснил Михаил Саакашвили.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.