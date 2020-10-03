Саакашвили объяснил, почему Кикабидзе возглавил его партию

Ранее партия "Единое национальное движение" подала в ЦИК Грузии список на парламентские выборы. Первое место в списке занял Вахтанг Кикабидзе.

Это вызвало волну критики в адрес самого Кикабидзе и партии.