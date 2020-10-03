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Си Цзиньпин пожелал Трампу скорейшего выздоровления

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления.

Ранее Трамп публично заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас политик покинул Белый дом и находится на лечении в военном госпитале. На этом настоял его личный врач Шон Конли.

"Мы с супругой Пэн Лиюань выражаем сочувствие и надеемся на ваше скорейшее выздоровление", — пожелал Цзиньпин Трампу.

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