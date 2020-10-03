Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал президенту США Дональду Трампу скорейшего выздоровления.
Ранее Трамп публично заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас политик покинул Белый дом и находится на лечении в военном госпитале. На этом настоял его личный врач Шон Конли.
"Мы с супругой Пэн Лиюань выражаем сочувствие и надеемся на ваше скорейшее выздоровление", — пожелал Цзиньпин Трампу.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.