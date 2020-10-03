Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит смысла во встречах с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
По его словам, азербайджанские военные не прекратят боевые действия, пока армянские военнослужащие не покинут Нагорный Карабах.
"Мы хотим найти путь к миру, поэтому мы ждали много лет. Я встречался с премьер-министром Армении. Однако эти встречи были совершенно бессмысленными и носили формальный характер", — отметил Алиев.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.