Алиев не собирается встречаться с Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит смысла во встречах с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

По его словам, азербайджанские военные не прекратят боевые действия, пока армянские военнослужащие не покинут Нагорный Карабах.