Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал скорейшего выздоровления американскому лидеру Дональду Трампу, который накануне заболел коронавирусом.

Ранее Назарбаев уже перенёс опасный недуг.

"Желаю вам скорейшего выздоровления от болезни и возвращения к вашей ответственной службе во благо процветания народа Америки", — обратился к Трампу политик.

"В качестве человека, испытавшего болезнь на себе, призываю вас придерживаться советов врачей и выполнять все их предписания", — добавил Назарбаев.