В ближайшее время Евросоюз не будет открывать границу для россиян.

Об этом сообщил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

"Я не думаю, что есть немедленная перспектива. Мы сейчас в начале октября, — может быть, мы будем иметь лучшие оценки в конце октября", — объяснил ситуацию посол.

"Я думаю, сейчас, когда мы видим рост заболеваемости коронавирусом, очень сложно ответить на этот вопрос. Мы видим это и в России, и в ЕС", — добавил Эдерер.