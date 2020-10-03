Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с Днем германского единства.
Белорусский лидер выразил надежду, что Белоруссия и Германия восстановят сотрудничество.
"Наши страны объединяют многочисленные связи и разнообразные совместные проекты, которые способствуют расширению экономических и гуманитарных контактов, укреплению взаимного доверия и безопасности", — отметил Лукашенко.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.