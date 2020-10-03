Асад рассказал, как работал во время обстрелов Дамаска

Президент Сирии Башар Асад вспомнил, как ему приходилось работать во время обстрелов Дамаска.

"Если бы вы приехали в Дамаск до 2018 года, то мы бы сидели в этом месте, а вокруг время от времени падали бы мины. Тогда каждый мог умереть — любой человек, который шел пешком, ехал на автобусе или машине, направляясь на работу", — отметил сирийский лидер.

По словам Асада, он и сам был вынужден ходить на работу, поскольку жизнь в городе продолжалась, несмотря на обстрелы.