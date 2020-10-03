Президент Сирии Башар Асад вспомнил, как ему приходилось работать во время обстрелов Дамаска.
"Если бы вы приехали в Дамаск до 2018 года, то мы бы сидели в этом месте, а вокруг время от времени падали бы мины. Тогда каждый мог умереть — любой человек, который шел пешком, ехал на автобусе или машине, направляясь на работу", — отметил сирийский лидер.
По словам Асада, он и сам был вынужден ходить на работу, поскольку жизнь в городе продолжалась, несмотря на обстрелы.
"Тогда не было другого варианта, поскольку, если бы человек спрятался, это бы означало, что террористы добились своего", — добавил Асад.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.