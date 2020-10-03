Президент США Дональд Трамп прибыл в военный госпиталь, где его будут лечить от коронавируса.
Ранее американский лидер публично заявил, что сдал положительный тест на коронавирус. У него уже проявились основные симптомы недуга.
Трамп сам вышел из Белого дома и сел в вертолёт, который его доставил в Военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.