Иностранные журналисты не могут проехать в Нагорный Карабах

Группа иностранных журналистов застряла на юге Армении и не может проехать в Нагорный Карабах из-за обстрелов.

Об этом сообщили РИА Новости. По информации издания, журналисты расположились в городе Горис, поскольку дорога до Карабаха находится под обстрелом.