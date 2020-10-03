Группа иностранных журналистов застряла на юге Армении и не может проехать в Нагорный Карабах из-за обстрелов.
Об этом сообщили РИА Новости. По информации издания, журналисты расположились в городе Горис, поскольку дорога до Карабаха находится под обстрелом.
"Мы накануне выехали из Еревана, однако по дороге стало известно, что дорогу обстреливают, бомба попала в мост на дороге. Из-за этого пришлось ночевать в Горисе", — сообщил изданию один из журналистов.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.