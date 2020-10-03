Звезду Трампа на "Аллее Славы" разбил мужчина в костюме Халка

В Голливуде 2 октября неизвестный мужчина полностью разбил звезду Дональда Трампа на "Аллее Славы".

Примечательно, что вандал был одет в костюм персонажа из комиксов Marvel Халка.

Это не первый раз, когда звезду нынешнего президента США разбивают вандалы. Несколько раз она подвергалась полному уничтожению. Местные активисты собирали подписи, что звезду вообще убрали с "Аллеи Славы", однако местные власти не стали этого делать.