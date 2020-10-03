В Голливуде 2 октября неизвестный мужчина полностью разбил звезду Дональда Трампа на "Аллее Славы".
Примечательно, что вандал был одет в костюм персонажа из комиксов Marvel Халка.
Это не первый раз, когда звезду нынешнего президента США разбивают вандалы. Несколько раз она подвергалась полному уничтожению. Местные активисты собирали подписи, что звезду вообще убрали с "Аллеи Славы", однако местные власти не стали этого делать.
Комитет министров Совета Европы сделал последнее предупреждение Российской Федерации. Касается оно выплаты компенсации за депортацию граждан Грузии в 2006 году.