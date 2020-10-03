Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Макрон призвал Алиева вернуться к режиму прекращения огня на линии соприкосновения, а также возобновить мирные переговоры.

"2 октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Франции выразил озабоченность продолжающимися боевыми действиями на линии армяно-азербайджанского соприкосновения и призвал к скорейшему восстановлению режима прекращения огня и переговоров", — сообщили в пресс-службе Алиева.

"По словам главы республики, азербайджанская армия провела успешные контрнаступательные операции и освободила часть оккупированных территорий. Глава государства также отметил, что Армения предприняла шаги по срыву переговорного процесса и нанесла этому процессу большой удар. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что руководство Армении несет полную ответственность за нарушение переговоров, а также за вооруженное столкновение", — добавили представители Алиева.