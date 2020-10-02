Эрдоган: надеюсь, Азербайджан продолжит борьбу

Войска Азербайджана уже достигли значительных успехов, освободив достаточно большие территории. Конечно, военным страны стоит идти дальше и вернуть себе все земли, которые оккупирует Армения.

С таким заявлением выступил турецкий президент Тайип Эрдоган.

"Азербайджан уже освободил большую территорию. Надеюсь, он продолжит свою борьбу, пока не освободит все свои земли в Карабахе", — отметил Эрдоган в ходе выступления в Конье.

Напомним: текущий конфликт усугубляется постепенным "включением" в него всё большего числа участников. За Азербайджан, помимо Турции, "заступилась" Украина, а за Армению — Иран и Греция. В Тегеране и Анкаре были готовы отправить в зону конфликта технику.

Российская сторона (совместно с Францией и США) выступает в первую очередь за прекращение боевых действий и проведение мирных переговоров. 2 октября стало известно, что в Армении также готовы выставить свою делегацию.