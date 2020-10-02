Мировые лидеры желают Трампу скорейшего выздоровления

Неожиданное заражение Дональда Трампа коронавирусом, о котором стало известно 2 октября, привело к потоку "заздравных" высказываний и обращений мировых лидеров.

Как самому Трампу, так и его супруге здоровья уже успели пожелать многие представители властных структур по всему миру.

На данный момент известно, что скорейшего выздоровления американскому лидеру пожелали: