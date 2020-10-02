Мировые лидеры желают Трампу скорейшего выздоровления
Неожиданное заражение Дональда Трампа коронавирусом, о котором стало известно 2 октября, привело к потоку "заздравных" высказываний и обращений мировых лидеров.
Как самому Трампу, так и его супруге здоровья уже успели пожелать многие представители властных структур по всему миру.
На данный момент известно, что скорейшего выздоровления американскому лидеру пожелали:
- Борис Джонсон (Великобритания). Напомним, что политик и сам успел перенести коронавирус.
- Эрна Сульберг (Норвегия). Политик отметила, что заражение Трампа — прекрасное напоминание о том, насколько заразен коронавирус.
- Шарль Мишель (руководитель Евросовета). Политик отметила, что борьба с COVID-19 ведется ежедневно.
- Владимир Путин (Россия). Российский лидер отметил "жизненную энергию и оптимизм" Трампа — именно они должны помочь и Дональду, и Мелании как можно скорее поправиться.
- Ангела Меркель (Германия). Канцлер адресовала заболевшим "наилучшие пожелания".
- Биньямин Нетаньяху (Израиль). Премьер-министр решил пожелать Трампу "скорейшего выздоровления".