Назван примерный бюджет выборов в США

Стали известны примерные цифры, касающиеся расходов на выборы президента США — 2020. По данным вещательной компании ABC, на текущий момент бюджет "на выборы" оценивается в 5,2 млрд долларов.

При этом цифра в 5,2 млрд позволяет "оплатить" только выборы президента, тогда как в Штатах пройдут еще и выборы конгрессменов. Итоговую смету они увеличат до 10,8 млрд.

Напомним: выборы обещают быть очень жёсткими, поскольку на первых же дебатах кандидаты быстро перешли от конструктивной критики к оскорблениям. Масла в огонь подливает болезнь Трампа — 2 октября президентский тест на коронавирус дал положительный результат.

Эксперты склоняются к выводу, что оба кандидата готовятся не только к победе, но и к поражению: стало известно о "теневых схемах", которые Трамп планирует задействовать в случае проигрыша.