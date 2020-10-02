Меркель: санкции против властей Белоруссии "запоздали"

Согласование санкций против руководства Белоруссии — хороший и нужный инструмент, который поможет показать несогласным с итогами выборов: ЕС — за свободу выбора и честное голосование.

Данный сигнал — то, что укрепляет авторитет ЕС. Однако чиновники Евросоюза слишком долго думали, вводить их или нет, в итоге несколько "припозднились".

Такое мнение высказала на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель.

"То, что мы смогли согласовать санкции, это важный сигнал, потому, с моей точки зрения, он придаст силы тем, кто выступает за свободу мнений, свободу собраний, за транспарентную страну", — уточнила глава Германии.

Отметим, что Лукашенко в санкционные списки пока не вошёл: в ЕС надеются на конструктивный диалог. Сами же санкции были практически готовы ещё в августе, но тогда их заблокировали представители Кипра, которые таким образом привлекли внимание к вопросам газодобычи в Средиземном море.