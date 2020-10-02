Польша предложила "план помощи для Белоруссии"

У властей Польши есть план, который поможет спасти Белоруссию и позволит ей пережить непростые времена. Он включает как меры экономической помощи, так и "перестройку" инфраструктуры страны, в первую очередь — финансовой.

В Белоруссии сейчас наблюдается "цивилизационный скачок", и только усилиями ЕС страна может перейти на "новый уровень", уверен предложивший план премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Евросоюз должен предложить белорусам вести их по пути свободы и развития. Время политических заявлений и деклараций прошло, настало время для конкретных действий", — уточнил Моравецкий.

В первую очередь необходимо:

обеспечить безвизовый режим;

внедрить специальную программу инвестиций;

развить инфраструктуру Белоруссии;

провести отраслевые реформы.

Именно ЕС, по мнению Моравецкого, должен заниматься всем вышеуказанным.