У властей Польши есть план, который поможет спасти Белоруссию и позволит ей пережить непростые времена. Он включает как меры экономической помощи, так и "перестройку" инфраструктуры страны, в первую очередь — финансовой.
В Белоруссии сейчас наблюдается "цивилизационный скачок", и только усилиями ЕС страна может перейти на "новый уровень", уверен предложивший план премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Евросоюз должен предложить белорусам вести их по пути свободы и развития. Время политических заявлений и деклараций прошло, настало время для конкретных действий", — уточнил Моравецкий.
В первую очередь необходимо:
Именно ЕС, по мнению Моравецкого, должен заниматься всем вышеуказанным.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".