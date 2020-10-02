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Польша предложила "план помощи для Белоруссии"

У властей Польши есть план, который поможет спасти Белоруссию и позволит ей пережить непростые времена. Он включает как меры экономической помощи, так и "перестройку" инфраструктуры страны, в первую очередь — финансовой.

Польша предложила "план помощи для Белоруссии"

В Белоруссии сейчас наблюдается "цивилизационный скачок", и только усилиями ЕС страна может перейти на "новый уровень", уверен предложивший план премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Евросоюз должен предложить белорусам вести их по пути свободы и развития. Время политических заявлений и деклараций прошло, настало время для конкретных действий", — уточнил Моравецкий.

В первую очередь необходимо:

  • обеспечить безвизовый режим;
  • внедрить специальную программу инвестиций;
  • развить инфраструктуру Белоруссии;
  • провести отраслевые реформы.

Именно ЕС, по мнению Моравецкого, должен заниматься всем вышеуказанным.

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