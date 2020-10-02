Тихановская - президент РБ? Помпео ушел от вопроса

Является ли Тихановская президентом Белоруссии? Ответить на этот вопрос не смог даже госсекретарь США Майк Помпео. В ходе беседы с представителями Fox News он затруднился с ответом и не стал комментировать данный вопрос.

Позиция Штатов, отметил (переведя разговор чуть в сторону) Помпео, остаётся незыблемой: Лукашенко нелегитимен, выборы проводили с нарушениями, инаугурация "самого себя" — по сути, нарушение. В рамках, разрешённых дипломатией, Штаты готовы помочь народу Белоруссии.

"Мы объявили выборы фальсификацией в течение нескольких дней после их завершения. Мы выступили и против того факта, что теперь он [Лукашенко] инаугурирует сам себя. Мы знаем, чего хочет народ Беларуси. Они хотят чего-то другого. Они хотят свободы", — прокомментировал Помпео.

В ЕС солидарны с США: выборы провели с многочисленными нарушениями, поэтому результаты совершенно не отражают реальные желания народа страны. А последовавшая за выборами "тайная инаугурация" лишь нанесла ещё больший урон имиджу и рейтингу Лукашенко.