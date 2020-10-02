Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын
Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты
МИД России резко ответил на обвинения Германии "по Навальному"
Лавров: напряжённость между Москвой и Берлином можно преодолеть
ЕС запустил процедуру нарушения прав против Великобритании
Дональд и Мелания Трамп оказались на карантине из-за коронавируса
Янг Лухань: мы совершили прорыв в трансплантации органов животных
Пойманы преступники, ограбившие монастырь на Валдае
Подпольное казино ликвидировано в Пензе

У Трампа и его супруги коронавирус подтвердился

Президент США Дональд Трамп, который ранее объявил о том, что он вместе с супругой находится на карантине после того, как заболела его ближайшая помощница, оказался инфицирован.

Об этом хозяин Белого дома лично сообщил нации в Twitter:

"Сегодня ночью я дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!", — написал Трамп.

"Американский народ молится за нашего президента! Поправляйся, ты нам нужен!" — мгновенно отреагировали подписчики.

Последние материалы
Жена Эрдогана руководит антарктическим проектом Турции
МИД России резко ответил на обвинения Германии "по Навальному"
Лавров: напряжённость между Москвой и Берлином можно преодолеть
ЕС запустил процедуру нарушения прав против Великобритании
Дональд и Мелания Трамп оказались на карантине из-за коронавируса
Янг Лухань: мы совершили прорыв в трансплантации органов животных
Пойманы преступники, ограбившие монастырь на Валдае
Подпольное казино ликвидировано в Пензе
Роботизированные такси вышли на маршрут в Шанхае
ЕС предупредил Турцию о санкциях из-за "провокаций" в Средиземном море
Популярное
Мир. Новости мира
Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились

"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".

Переговоры РФ и Турции по Карабаху провалились
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Власть
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Новости футбола
"Спартак" может пропустить матч с "Енисеем" и выйти в 1/8 Кубка России
Новости Европы
В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины
Игорь Буккер Таинственные ритуалы кочевников Сибири Игорь Буккер Усам Оздемиров "Один пояс, один путь" плюс евразийская интеграция Усам Оздемиров Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов
Комментарии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Юрий Кнутов: России надо готовиться к войне с Турцией
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Эксперт рассказал, почему Навальный обвинил Путина в своем отравлении
Рассекречены параметры объединения РФ и Белоруссии
"К 60-ти мы уже не вернемся никогда": что будет с курсом рубля
Политолог рассказал, почему военная помощь России Армении не обсуждается
Так кому был нужен Скрипаль? Версия громкой "игры" спецслужб
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Присоединение Белоруссии будет стоить россиянам по 6000 рублей
Юрий Кнутов: России надо готовится к войне с Турцией
Протестующие в Минске заблокировали проспект Независимости
Названы условия участия России в войне за Карабах
Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников