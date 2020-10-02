Президент США Дональд Трамп, который ранее объявил о том, что он вместе с супругой находится на карантине после того, как заболела его ближайшая помощница, оказался инфицирован.
Об этом хозяин Белого дома лично сообщил нации в Twitter:
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
"Сегодня ночью я дал положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это ВМЕСТЕ!", — написал Трамп.
"Американский народ молится за нашего президента! Поправляйся, ты нам нужен!" — мгновенно отреагировали подписчики.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".