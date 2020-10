Президент США Дональд Трамп, который ранее объявил о том, что он вместе с супругой находится на карантине после того, как заболела его ближайшая помощница, оказался инфицирован.

Об этом хозяин Белого дома лично сообщил нации в Twitter:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!