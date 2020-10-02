Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты

Журналист киевского канала Klymenko Time Глеб Ляшенко рассказал, кого США готовят на роль нового лидера нации. По его словам, им вполне может оказаться экс-премьер Алексей Гончарук.

По словам журналиста, сейчас Гончарук находится "в Вашингтонщине", где "повышает квалификацию, чтобы триумфально вернуться на родину" в новом качестве.

"Глядя на Гончарука, я сразу вспоминаю незабвенного Вакарчука: он премьер-министром, конечно, не был, но в своё время выиграл стипендиальную программу от престижного Йельского университета. Там наш Славко учился на лидера нации, обретал навыки госуправления и стратегического планирования. Хотел стать президентом Украины. Но не получилось", — говорит Ляшенко.

И напоминает:

"Вакарчук запомнился нам как самый бесполезный, бестолковый депутат, возглавлявший самую бестолковую, бесполезную фракцию за всю историю украинского парламента".

Против Гончарука на Украине открыто уголовное дело и ему "светит" пять лет тюрьмы

По мнению журналиста, именно "никчёмность" "ставленника Пинчука и Сороса" заставили их искать, кого бы посадить в президентское кресло: