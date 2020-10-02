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Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты

Журналист киевского канала Klymenko Time Глеб Ляшенко рассказал, кого США готовят на роль нового лидера нации. По его словам, им вполне может оказаться экс-премьер Алексей Гончарук.

Киевский журналист поведал, кого Сорос готовит в новые президенты

По словам журналиста, сейчас Гончарук находится "в Вашингтонщине", где "повышает квалификацию, чтобы триумфально вернуться на родину" в новом качестве.

"Глядя на Гончарука, я сразу вспоминаю незабвенного Вакарчука: он премьер-министром, конечно, не был, но в своё время выиграл стипендиальную программу от престижного Йельского университета. Там наш Славко учился на лидера нации, обретал навыки госуправления и стратегического планирования. Хотел стать президентом Украины. Но не получилось", — говорит Ляшенко.

И напоминает:

"Вакарчук запомнился нам как самый бесполезный, бестолковый депутат, возглавлявший самую бестолковую, бесполезную фракцию за всю историю украинского парламента".

Против Гончарука на Украине открыто уголовное дело и ему "светит" пять лет тюрьмы

По мнению журналиста, именно "никчёмность" "ставленника Пинчука и Сороса" заставили их искать, кого бы посадить в президентское кресло:

"И вот теперь обучение в американском университете будет проходить экс-премьер-неудачник Алексей Гончарук", — добавил журналист.

"Месяц назад Гончарук предсказал Украине досрочные выборы президента. Это уже завуалированная угроза лично Зеленскому, мол, "вернусь из Америки — и вынесу тебя вперёд ногами!". Правда, не стоит забывать, что против Гончарука в Украине открыто уголовное дело за то, что не пресёк вывоз медицинских масок на пороге эпидемии коронавируса. Ему вменяют служебную халатность. А это срок до пяти лет тюрьмы", — говорит Ляшенко.

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