Жена Эрдогана руководит антарктическим проектом Турции

Турция приступает к строительству собственной постоянной базы в Антарктике. Курированием проекта занимается Эмине Эрдоган, супруга президента страны.

Об этом сегодня сообщил Мустафу Варанка, министр промышленности и технологий Турции.

"Мы создаем постоянную базу в Антарктике, где нас не было ещё 4 года назад совсем. Проектом занимается супруга президента Турции Эмине Эрдоган", — сказал министр.

Варанка также рассказал журналистам, что