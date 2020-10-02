Турция приступает к строительству собственной постоянной базы в Антарктике. Курированием проекта занимается Эмине Эрдоган, супруга президента страны.
Об этом сегодня сообщил Мустафу Варанка, министр промышленности и технологий Турции.
"Мы создаем постоянную базу в Антарктике, где нас не было ещё 4 года назад совсем. Проектом занимается супруга президента Турции Эмине Эрдоган", — сказал министр.
Варанка также рассказал журналистам, что
на прошлой неделе под ее патронатом в рамках фестиваля Teknofest в Газиантепе было проведено мероприятие, посвященное исследованию Антарктики, на котором представили документальный фильм, снятый в экспедиции на материк.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".