ЕС запустил процедуру нарушения прав против Великобритании

Европейский союз запустил процедуру нарушения против Великобритании.

Как следует из опубликованного официальным Брюсселем заявления, поводом стал "спорный законопроект", который якобы нарушает соглашение о Brexit, достигнутое обеими сторонами в январе 2020 года.

"Великобритания не удалила проблемную часть законопроекта, которая по самой своей природе является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о выходе, - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Если он будет принят в таком виде, то это будет полностью противоречить протоколу Ирландия-Северная Ирландия".

В качестве первого шага процедуры нарушения комиссия направила официальное уведомление правительству Великобритании. Теперь у англичан есть один месяц, чтобы ответить.

Напомним, ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что британский парламент принял законопроект, подготовленный премьер-министром страны. Об этом подобнее - здесь.