Европейский союз запустил процедуру нарушения против Великобритании.
Как следует из опубликованного официальным Брюсселем заявления, поводом стал "спорный законопроект", который якобы нарушает соглашение о Brexit, достигнутое обеими сторонами в январе 2020 года.
"Великобритания не удалила проблемную часть законопроекта, которая по самой своей природе является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о выходе, - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Если он будет принят в таком виде, то это будет полностью противоречить протоколу Ирландия-Северная Ирландия".
В качестве первого шага процедуры нарушения комиссия направила официальное уведомление правительству Великобритании. Теперь у англичан есть один месяц, чтобы ответить.
Напомним, ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что британский парламент принял законопроект, подготовленный премьер-министром страны. Об этом подобнее - здесь.
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".