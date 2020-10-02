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ЕС запустил процедуру нарушения прав против Великобритании

Европейский союз запустил процедуру нарушения против Великобритании.

ЕС запустил процедуру нарушения прав против Великобритании

Как следует из опубликованного официальным Брюсселем заявления, поводом стал "спорный законопроект", который якобы нарушает соглашение о Brexit, достигнутое обеими сторонами в январе 2020 года.

"Великобритания не удалила проблемную часть законопроекта, которая по самой своей природе является нарушением обязательства добросовестности, изложенного в Соглашении о выходе, - заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. - Если он будет принят в таком виде, то это будет полностью противоречить протоколу Ирландия-Северная Ирландия".

В качестве первого шага процедуры нарушения комиссия направила официальное уведомление правительству Великобритании. Теперь у англичан есть один месяц, чтобы ответить.

Напомним, ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что британский парламент принял законопроект, подготовленный премьер-министром страны. Об этом подобнее - здесь.

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