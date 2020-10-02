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Дональд и Мелания Трамп оказались на карантине из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что он и первая леди США находятся в карантине после того, как его ближайшая помощница Хоуп Хикс дала положительный результат на коронавирус.

Дональд и Мелания Трамп оказались на карантине из-за коронавируса

Трамп написал в Твиттере:

"Хоуп Хикс, которая так усердно работала, даже не делая небольшого перерыва, только что дала положительный результат на Covid-19. Ужасно!

Мы с первой леди ждем результатов наших тестов. А пока мы начнем наш карантинный процесс!"

В Белом доме сообщили, что 31-летняя советник президента является его "ближайшим помощником" и много времени проводит рядом с ним. В частности, она сопровождала на теледебаты в Огайо и в самолёте "они сидели рядом".

По данным Bloomberg News, мисс Хикс почувствовала симптомы болезни и была помещена в карантин на борту самолета Air Force One на обратном пути из Миннесоты, где Трамп встречался с избирателями.

"Пока неясно, как карантин повлияет на подготовку ко вторым президентским дебатам, которые запланированы на 15 октября в Майами, штат Флорида", — ответили в пресс-службе Белого дома на запрос ВВС.

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