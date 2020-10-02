Украинский оппозиционный депутат призвал Киев начать диалог с Москвой по закупке российской коронавирусной вакцины.
Виктор Медведчук, экс-глава президентской администрации, член "Оппозиционной платформы", написал на партийном сайте, что "страна должна покупать российскую вакцину Sputnik V, а не заключать сделки с западными компаниями по вакцинам, которых еще нет".
"Россия уже получила заявки от 50 стран, в том числе из СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, — говорит Медведчук. — Если украинское правительство собирается спасать граждан нашей страны, нужно вести переговоры с производителями этой вакцины."
Политик призвал украинское руководство "прекратить строить воздушные замки и начать предпринимать реальные действия".
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что "страна страдает от второй волны":
"Сейчас во всем мире число случаев заболевания растет, и Украина не исключение, число случаев заболевания продолжает расти, — сказал Зеленский. - Теперь у нас есть 3 тысячи новых случаев каждый день. К сожалению, это уже вторая волна коронавируса в Украине."
"Армения должна уйти с оккупированных территорий. Об этом было сказано? Нет. Тогда как же будет решён этот вопрос?".