Медведчук призвал Киев "проглотить гордость" и купить у России вакцину

Украинский оппозиционный депутат призвал Киев начать диалог с Москвой по закупке российской коронавирусной вакцины.

Виктор Медведчук, экс-глава президентской администрации, член "Оппозиционной платформы", написал на партийном сайте, что "страна должна покупать российскую вакцину Sputnik V, а не заключать сделки с западными компаниями по вакцинам, которых еще нет".

"Россия уже получила заявки от 50 стран, в том числе из СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, — говорит Медведчук. — Если украинское правительство собирается спасать граждан нашей страны, нужно вести переговоры с производителями этой вакцины."

Политик призвал украинское руководство "прекратить строить воздушные замки и начать предпринимать реальные действия".

По состоянию на 1 октября в Украине было подтверждено 213 028 случаев заболевания Covid-19.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил, что "страна страдает от второй волны":