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Конгресс США собрался для обсуждения "российской угрозы"

Комитет по международным делам Палаты представителей провел работу над внешнеполитическими вопросами.

Конгресс США собрался для обсуждения "российской угрозы"

Ключевой темой стал петербургский предприниматель Евгений Пригрожин и компании, которые США связывают с ним. По мнению сотрудников Комитета, бизнесмен представляет угрозу для Соединенных Штатов, пишет издание "Голос Америки". Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против людей, связанных с Евгением Пригожиным.

Кроме того, обсуждалось отравление блогера Алексея Навального. Россиянин почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали в местной больнице. Родственники Навального настояли на перелете в Германию. Немецкие специалисты пришли к выводу, что россиян был отравлен веществом "Новичок".

Также на повестке дня стоял вопрос о политзаключенных в РФ. В палате Конгресса США обсудили практику лишения свободы по политическим мотивам. Американские политики хотят призвать правительство ввести очередные санкции против России.

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