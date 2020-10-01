Конгресс США собрался для обсуждения "российской угрозы"

Комитет по международным делам Палаты представителей провел работу над внешнеполитическими вопросами.

Ключевой темой стал петербургский предприниматель Евгений Пригрожин и компании, которые США связывают с ним. По мнению сотрудников Комитета, бизнесмен представляет угрозу для Соединенных Штатов, пишет издание "Голос Америки". Напомним, ранее Минфин США ввел санкции против людей, связанных с Евгением Пригожиным.

Кроме того, обсуждалось отравление блогера Алексея Навального. Россиянин почувствовал себя плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, после чего блогера госпитализировали в местной больнице. Родственники Навального настояли на перелете в Германию. Немецкие специалисты пришли к выводу, что россиян был отравлен веществом "Новичок".

Также на повестке дня стоял вопрос о политзаключенных в РФ. В палате Конгресса США обсудили практику лишения свободы по политическим мотивам. Американские политики хотят призвать правительство ввести очередные санкции против России.