В Финляндии отреагировали на решение Путина запретить вывоз древесины

Власти Финляндии прокомментировали решение российского президента Владимира Путина ввести запрет на вывоз древесины.

"Это неприятное решение, которое создаёт большую неопределённость для производственной среды, что отражается на всех других видах деятельности", — отметил в интервью РИА Новости представитель ассоциации лесной промышленности Финляндии Юха Палокангас.

Напомним, что Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждались вопросы развития ﻿декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет на вывоз необработанной древесины из страны. Кроме того, ряд поручения президента направлены на развитие бизнеса, стимулирование продукции лесного хозяйства российской экономикой.

По статистике Института природных ресурсов Финляндии Luke, за пять месяцев текущего года Финляндия увеличила объём импорта древесины на 10% — до 5,07 миллиона кубометров. Согласно данным за четыре первых месяца 2020 года, основным поставщиком древесины для Финляндии является РФ.