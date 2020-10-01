Госдума: Еревану и Баку стоит прислушаться к мировым лидерам

Ранее опубликованное совместное заявление президентов РФ, Франции и США — документ, к которому стоит присмотреться и Баку, и Еревану.

Наиболее важным шагом станет прекращение огня, потому что для данного региона "силовые" методы решения проблем привнесут лишь еще больше неразберихи, погрузив в хаос и соседние субъекты.

"Самое важное сейчас для всего мирового сообщества — добиться прекращения огня в зоне армяно-азербайджанского противостояния. Всем сторонам стоит прислушаться к призыву сопредседателей Минской группы ОБСЕ и вернуться за стол переговоров. Силового решения нагорно-карабахского конфликта не существует. В противном случае, пожар в Закавказье может перекинуться далеко за пределы региона", — рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Представители Госдумы отмечают: помочь дипломатически готовы, в том числе — рамках посреднической работы. Главное — чтобы работа по "Карабахскому вопросу" протекала в мирном русле.