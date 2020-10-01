Заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху: главное

Анонсированного Владимиром Путиным документа, в котором будет совместное заявление глав трёх стран, не пришлось долго ждать. Текст уже опубликован на сайте Кремля.

Главное в документе: лидеры РФ, США и Франции решительно осуждают происходящее в Карабахе. Эскалация насилия — то, что нужно немедленно остановить. После этого можно будет работать за столом переговоров: специалисты Минской группы ОБСЕ готовы оказать помощь.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон", — уточняется в тексте документа.

Напомним: представители российского МИД выразили готовность помочь дипломатически, а накануне в ведомстве дополнили предложение: теперь переговоры можно провести и на площадке в Москве.

Также ранее Владимир Путин общался по телефону с Эммануэлем Макроном — лидер Франции также поддерживает призывы к прекращению боевых действий.