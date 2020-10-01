Анонсированного Владимиром Путиным документа, в котором будет совместное заявление глав трёх стран, не пришлось долго ждать. Текст уже опубликован на сайте Кремля.
Главное в документе: лидеры РФ, США и Франции решительно осуждают происходящее в Карабахе. Эскалация насилия — то, что нужно немедленно остановить. После этого можно будет работать за столом переговоров: специалисты Минской группы ОБСЕ готовы оказать помощь.
"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых.
Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооружёнными силами участвующих сторон", — уточняется в тексте документа.
Напомним: представители российского МИД выразили готовность помочь дипломатически, а накануне в ведомстве дополнили предложение: теперь переговоры можно провести и на площадке в Москве.
Также ранее Владимир Путин общался по телефону с Эммануэлем Макроном — лидер Франции также поддерживает призывы к прекращению боевых действий.
"Давно пора эту проблему выводить глобально на всю страну".