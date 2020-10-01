Дания выдала разрешение на "СП-2"

Строительство "Северного потока — 2" получило новый толчок: согласованы условия работы на датском шельфе. По данным СМИ, DEA (энергетическое агентство Дании) всё же выдало для трубопровода разрешительные документы.

Конечно, в документе есть ряд условий, но среди них нет невыполнимых. В частности, датчане требуют обеспечить безопасность эксплуатации, а также выполнить тщательное тестирование.

Напомним, что работы по "Северному потоку — 2" вызвали бурю дискуссий в странах Европы. Даже лояльная ранее к проекту Германия "не может определиться" с позицией — вместо Меркель за проект вынужден вступаться Петер Альтмайер, глава немецкого Минэкономики.

Работы по "СП — 2" очень не нравятся США, для которых запуск газопровода ознаменует потерю значительной части европейского газового рынка. Эксперты сходятся во мнениях, что ожидаемые из-за "дела Навального" санкции будут в том числе мешать "СП — 2", а ранее от проекта отказались международные страховщики.