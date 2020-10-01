"День сепаратиста": что за праздник придумал Зеленский?

Неожиданно негативными последствиями обернулось решение Владимира Зеленского ввести в календарь Украины новый праздник: День территориальной обороны. Он по указу президента "стартует" в первое воскресенье октября и "наложится" на День учителя.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины", — отмечается в документе, касающемся праздника.

Однако в стране решению президента удивились: дело в том, что понятие "территориальная оборона" до сих пор болезненно для многих украинцев.

Небольшой экскурс в историю: в 2014 году некоторые области Украины решили сформировать собственные подразделения военных. Эти подразделения по сути были вне юрисдикции Киева и подчинялись напрямую своему руководству.

Во многих СМИ их называли откровенно сепаратистскими. И довольно быстро в целом их стали обозначать как "батальоны территориальной обороны".

Позднее власти страны претерпели немало проблем, пытаясь частично переформировать, а частично упразднить БТО. Теперь же президент вводит созвучный тем событиям праздник…