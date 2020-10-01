Чиновникам Пентагона понадобились муляжи советского оружия

Чиновники Пентагона готовы закупить различные макеты советского оружия. Они понадобятся американским военным для отработки военных операций, а также навыков применения "чужого" оружия на поле боя.

Наибольший интерес в Пентагоне вызывают различные гранатомёты, автоматы (конечно же, среди них есть и Калашников), пулемёты и даже СВД (снайперские винтовки Драгунова). Дополнительно потребуются макеты гранат.

Все покупки поедут в арсенал базы Форт-Беннинг. Пока заявка ещё на доработке, так что финансы под неё не выделили. Но она стоит у военных в приоритете, так что вопрос с деньгами вскоре будет решён.

Из ключевых требований к поставщику — создание макетов из специального материала, уретана, и выполнение их по принципу "один к одному", то есть в реальном масштабе.

Напомним: в поисках техники условных противников военные США не постеснялись обратиться даже в Голливуд. По спецзаказу мастера киноиндустрии создали для них копии Т-72 и другой техники.