Леонид Кравчук: Украина не под Кремлём

Киев готов к плодотворной работе в рамках "Донбасского вопроса" и ТКГ (трёхсторонней контактной группы). Но Москве стоит помнить: не нужно ультиматумов или попыток продиктовать свои условия.

Такое мнение высказал глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

По мнению политика, российские дипломаты также виновны в "блокировке переговоров": по уточнённым данным, они хотели записать встречу на видео, однако в протоколах об этом не было ни слова. Из-за возникшей неразберихи руководитель встречи Хайди Грау вынуждена была предложить собравшимся временный перерыв.

"Не выдвигайте нам ультиматумов. Мы не в СССР и не под Кремлём. Украина — независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия", — отметил Кравчук.

Ранее он заявил: выполнение Минских соглашений, которого требует Россия, невозможно. А российские дипломаты отмечали: Киеву стоит пообщаться с представителями ДНР и ЛНР напрямую, чтобы стабилизировать обстановку в регионе.