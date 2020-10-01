В ходе работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по вопросам ситуации на Донбассе её председатель, Хайди Грау, в какой-то момент остановила процесс.
Дело в том, что российские представители захотели вести аудио- и видеозапись процесса, тогда как в протоколе ТКГ такое не оговаривалось. Для прояснения ситуации Грау и предложила временно остановить работу: необходимо было выработать единое мнение по данному вопросу.
Представители Киева не замедлили воспользоваться случаем — обвинили российских коллег в том, что те работают вне сложившихся правил "дипломатического этикета".
"Никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договорённостям и международной практике переговоров", — сообщил представитель Киева.
Российский представитель в ТКГ, Борис Грызлов, напомнил Киеву: минские соглашения украинскими властями не выполняются. При этом официальный сайт Зеленского вводит людей в заблуждение, рассказывая о желании "вернуть оккупированные территории".
"Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны", — подчеркнул Грызлов.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.