Россия хотела незаконно записать переговоры ТКГ

В ходе работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы) по вопросам ситуации на Донбассе её председатель, Хайди Грау, в какой-то момент остановила процесс.

Дело в том, что российские представители захотели вести аудио- и видеозапись процесса, тогда как в протоколе ТКГ такое не оговаривалось. Для прояснения ситуации Грау и предложила временно остановить работу: необходимо было выработать единое мнение по данному вопросу.

Представители Киева не замедлили воспользоваться случаем — обвинили российских коллег в том, что те работают вне сложившихся правил "дипломатического этикета".

"Никто не имеет права нарушать принципы деятельности ТКГ, единолично осуществляя действия, которые противоречат достигнутым договорённостям и международной практике переговоров", — сообщил представитель Киева.

Российский представитель в ТКГ, Борис Грызлов, напомнил Киеву: минские соглашения украинскими властями не выполняются. При этом официальный сайт Зеленского вводит людей в заблуждение, рассказывая о желании "вернуть оккупированные территории".