Китайские власти усиливают меры безопасности на улицах Гонконга

Сегодня рано утром в Гонконге власти усилили меры общественной безопасности: ожидается, что, несмотря на запрет, в городе будет организован марш сторонников демократии в честь Национального дня Китая.

Как сообщает со ссылкой на неназванные источники местная газета South China Morning Post, в патрулировании улиц примут участие около шести тысяч офицеров полиции и нацгвардии.

"С вечера среды группы офицеров в спецодежде проводят поисково-остановочные работы вдоль предполагаемого маршрута движения, связывающего главный торговый район Козуэй-Бей с административным районом Адмиралтейства", — пишет издание.

Поздно вечером в среду полиция сообщила, что арестовала пять человек за подстрекательство к участию в незаконных собраниях в интернете.

В соцсетях между тем появились посты, в которых говорится, что