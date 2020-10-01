Сегодня рано утром в Гонконге власти усилили меры общественной безопасности: ожидается, что, несмотря на запрет, в городе будет организован марш сторонников демократии в честь Национального дня Китая.
Как сообщает со ссылкой на неназванные источники местная газета South China Morning Post, в патрулировании улиц примут участие около шести тысяч офицеров полиции и нацгвардии.
"С вечера среды группы офицеров в спецодежде проводят поисково-остановочные работы вдоль предполагаемого маршрута движения, связывающего главный торговый район Козуэй-Бей с административным районом Адмиралтейства", — пишет издание.
Поздно вечером в среду полиция сообщила, что арестовала пять человек за подстрекательство к участию в незаконных собраниях в интернете.
В соцсетях между тем появились посты, в которых говорится, что
"Пекин подрывает широкие свободы, обещанные бывшей британской колонии, когда она вернулась к китайскому правлению в 1997 году".
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.