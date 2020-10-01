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Китайские власти усиливают меры безопасности на улицах Гонконга

Сегодня рано утром в Гонконге власти усилили меры общественной безопасности: ожидается, что, несмотря на запрет, в городе будет организован марш сторонников демократии в честь Национального дня Китая.

Китайские власти усиливают меры безопасности на улицах Гонконга

Как сообщает со ссылкой на неназванные источники местная газета South China Morning Post, в патрулировании улиц примут участие около шести тысяч офицеров полиции и нацгвардии.

"С вечера среды группы офицеров в спецодежде проводят поисково-остановочные работы вдоль предполагаемого маршрута движения, связывающего главный торговый район Козуэй-Бей с административным районом Адмиралтейства", — пишет издание.

Поздно вечером в среду полиция сообщила, что арестовала пять человек за подстрекательство к участию в незаконных собраниях в интернете.

В соцсетях между тем появились посты, в которых говорится, что

"Пекин подрывает широкие свободы, обещанные бывшей британской колонии, когда она вернулась к китайскому правлению в 1997 году".

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