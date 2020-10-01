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Во Франции запретят использовать диких животных в цирках

Во Франции вводится "постепенный запрет" на использование диких животных в передвижных цирках, разведение норок на меха и содержание дельфинов и касаток в морских парках.

Во Франции запретят использовать диких животных в цирках

Об этом объявила министр экологии Барбара Помпили.

Помпили назвала это решение правительства страны "исторической победой" ведущих групп по защите прав животных.

"Настало время открыть новую эру в наших отношениях с дикими животными", — сказала министр.

Она не назвала точного графика вступления в силу изменений, отметив лишь, что они будут реализованы "в ближайшие годы".

"Назначение даты не решает всех проблем", — сказала она журналистам.

Запрет коснётся не всех

Медведи, тигры, львы, слоны и другие дикие животные больше не будут выступать только в передвижных цирках. Новые правила не будут применяться к зоопаркам и другим постоянным аттракционам или шоу.

В дополнение к этим мерам, начавшимся немедленно, госпожа Помпили заявила, что три французских морских аквариума больше не смогут разводить или выводить новых дельфинов или касаток. Она сказала, что новые морские аквариумы строить не будут.

Куда денут тех животных, которые сейчас живут в таких цирках?

Министр сообщила, что правительство рассматривает возможность создания заповедника для животных, находящихся в настоящее время в неволе.

Группы зоозащитников высоко оценили заявление правительства.

"Здесь откупоривают бутылки шампанского, — пишут активисты в соцсетях.

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