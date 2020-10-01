Ватикан отклонил просьбу Госсекретаря США об аудиенции у Папы Римского Франциска.
В Ватикане считают, что американские власти хотят втянуть Католическую церковь в предвыборную кампанию и противостояние с Китаем.
Основанием для таких подозрений дипломатические чиновники Ватикана — Государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел архиепископ Пол Галлахер — называли опубликованные Помпео твиты, в которых он обвинил церковь в том, что она "поставила под угрозу свой моральный авторитет, возобновив соглашение с Китаем о назначении епископов".
Паролин и Галлахер охарактеризовали публичную критику Помпео как "сюрприз", который состоялся незадолго до его запланированного визита.
"Обычно, когда вы готовите эти визиты между высокопоставленными чиновниками, вы обсуждаете повестку дня и то, о чем вы собираетесь говорить в частном порядке, конфиденциально. Это одно из правил дипломатии", -сказал Галлахер.
На вопрос, считает ли он, что критика Помпео сделки с Ватиканом была предназначена для политического использования в Соединенных Штатах, Паролин ответил:
"некоторые интерпретировали это именно так: комментарии предназначены прежде всего для внутриполитического использования".
По словам кардинала, сделка между Ватиканом и Китаем — "это вопрос, который не имеет ничего общего с американской политикой. Это вопрос между церквями, и он не должен использоваться в политических целях".
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.