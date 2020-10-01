Папа Римский отказал главе Госдепа во встрече

Ватикан отклонил просьбу Госсекретаря США об аудиенции у Папы Римского Франциска.

В Ватикане считают, что американские власти хотят втянуть Католическую церковь в предвыборную кампанию и противостояние с Китаем.

Основанием для таких подозрений дипломатические чиновники Ватикана — Государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел архиепископ Пол Галлахер — называли опубликованные Помпео твиты, в которых он обвинил церковь в том, что она "поставила под угрозу свой моральный авторитет, возобновив соглашение с Китаем о назначении епископов".

Паролин и Галлахер охарактеризовали публичную критику Помпео как "сюрприз", который состоялся незадолго до его запланированного визита.

"Обычно, когда вы готовите эти визиты между высокопоставленными чиновниками, вы обсуждаете повестку дня и то, о чем вы собираетесь говорить в частном порядке, конфиденциально. Это одно из правил дипломатии", -сказал Галлахер.

На вопрос, считает ли он, что критика Помпео сделки с Ватиканом была предназначена для политического использования в Соединенных Штатах, Паролин ответил:

"некоторые интерпретировали это именно так: комментарии предназначены прежде всего для внутриполитического использования".

По словам кардинала, сделка между Ватиканом и Китаем — "это вопрос, который не имеет ничего общего с американской политикой. Это вопрос между церквями, и он не должен использоваться в политических целях".