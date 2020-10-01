Владимир Зеленский своим указом пополнил календарь праздников в Незалежной.
Отныне там ежегодно, в первое воскресенье октября, будет отмечаться День территориальной обороны Украины.
Об этом сообщала пресс-служба Офиса президента.
Как следует из опубликованного на сайте объявления, новый праздник введён в стране чтобы подчеркнуть
"важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций".
По словам самого Зеленского, новая дата в календаре праздников подчеркнёт "сверхважную цель" украинского государства — достижение мира на Донбассе, сохранение территориальной целостности страны и укрепление её обороноспособности.
Слово "кенгуру" такое же необычное, как само животное. Долгое время считалось, что на самом деле оно - типичный пример "культурного непонимания": на вопрос европейцев о том, как называется данное животное, австралийцы отвечали: "Кенгуру" (то есть "Я тебя не понимаю"). Однако исследования лингвистов и историков доказали, что это не так.