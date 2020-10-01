Япония заплатит компенсации жителям пострадавших от Фукусимы районов

Апелляционный суд Японии обязал правительство страны выплатить миллиард иен ($9,5 млн) 3550 жителям районов, пострадавших от аварии на АЭС Фукусима в 2011 году.

В постановлении суда сказано, что государство и Tokyo Electric Power Company (TEPCO) могли бы предпринять шаги для предотвращения ядерной катастрофы.

Напомним, в 2011 году землетрясение магнитудой 9 спровоцировало цунами, которое опустошило северо-восточный регион и вывело из строя атомную станцию Фукусима.

Вынесенное решение стало первым случаем, когда Верховный суд Японии признал ответственность правительства за этот инцидент. Теперь могут последовать новые требования о компенсации, поскольку тысячи других жителей были эвакуированы, когда реакторы на прибрежной электростанции перегрелись и выпустили радиоактивное облако. Некоторые люди вернулись домой, но районы, прилегающие к заводу, остаются закрытыми и по сей день.

По данным на конец августа около 55 тысяч человек, эвакуированных из-за стихийного бедствия, остаются перемещенными лицами как внутри префектуры Фукусима, так и за ее пределами.

"Токио планирует пересмотреть это постановление, прежде чем принимать решение о том, как реагировать, — заявил сегодня журналистам главный секретарь Кабинета Министров Катсунобу Като".

Правительство Японии ранее настаивало на том, что предсказать цунами или предотвратить последующее бедствие невозможно. Между тем официальные лица TEPCO заявляют, что компания выполнила свои компенсационные обязательства в соответствии с правительственными директивами.

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