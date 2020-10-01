Экс-премьер Украины заявил, что Россия не воюет с Украиной и был уволен

Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин был исключен из состава делегации Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Причиной стали его высказывания в парламенте Киева о том, что Россия не воюет с Украиной.

"Я не вижу никаких признаков войны на востоке страны между Российской Федерацией и Украиной", - ответил он на вопрос Дмитрия Фокина (не родственника), члена партии "Слуга народа" Зеленского.

Он добавил, что, призывая к выборам в Донбассе, Россия требует только того, что предусмотрено Минскими соглашениями. 87-летний Фокин высказал свое мнение, что для контроля ситуации в неспокойном регионе необходимо наделить особым статусом территории Донецка и Луганска.

Офис президента Украины Владимира Зеленского назвал слова Фокина "ужасающими" и опубликовал заявление, в котором утверждается, что его (Фокина) комментарии

"не являются справедливой оценкой временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей".

Напомним, что Витольд Фокин присоединился к контактной группе по Донбассу только в августе, вскоре после того, как председательство в ней перешло от бывшего президента Украины Леонида Кучмы к другому бывшему президенту Леониду Кравчуку.

В состав группы входят представители Украины, России и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она направлена на содействие прекращению конфликта на Донбассе дипломатическими средствами.