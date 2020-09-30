В Чехии хотят ввести режим ЧС из-за COVID-19

В Чехии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19, в связи с этим власти страны намерены ввести режим чрезвычайного положения.

За сентябрь в стране было зафиксировано рекордное в Европе число случаев заражения COVID-19 — более 40 тысяч человек.

По статистике, 28 сентября, в Чехии в общей сложности было зарегистрировано 65 883 случая заболевания, 618 человек скончались.

Глава Минздрава страны Роман Примула выступил с инициативой ограничить число участников собраний (не более 20 человек), а в школах снова ввести дистанционное обучение. Многие высшие учебные заведения уже работают удалённо.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Великобритании впервые с мая начала расти заболеваемость COVID-19. В связи с этим власти страны вынуждены были отменить смягчение ограничений.