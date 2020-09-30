В Чехии наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по COVID-19, в связи с этим власти страны намерены ввести режим чрезвычайного положения.
За сентябрь в стране было зафиксировано рекордное в Европе число случаев заражения COVID-19 — более 40 тысяч человек.
По статистике, 28 сентября, в Чехии в общей сложности было зарегистрировано 65 883 случая заболевания, 618 человек скончались.
Глава Минздрава страны Роман Примула выступил с инициативой ограничить число участников собраний (не более 20 человек), а в школах снова ввести дистанционное обучение. Многие высшие учебные заведения уже работают удалённо.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Великобритании впервые с мая начала расти заболеваемость COVID-19. В связи с этим власти страны вынуждены были отменить смягчение ограничений.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".