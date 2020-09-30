В Берлине хотят побыстрее ввести санкции против Лукашенко

Немецкие власти будут работать над вопросом "ускорения" санкций для Лукашенко вместе со своими европейскими партнерами.

Пока санкции находятся в стадии обсуждения, действия Лукашенко вынуждают Берлин "сожалеть, что ограничительные меры все ещё не приняты".

"Мы твердо намерены с Европой, европейскими партнерами оказать влияние на то, чтобы санкции были действительно введены и вступили в силу, мы сожалеем, что это до сих пор было невозможно", — рассказал представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В ходе выступления 30 сентября политик отметил: обсуждение санкций идет очень интенсивно. "Европейские партнеры" Германии тоже планируют содействовать введению и закреплению санкций против Лукашенко.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила: в Германии не считают Лукашенко легитимным президентом и не признают результаты выборов от 9 августа.