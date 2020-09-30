Навальный: о чем молчат СМИ

Власти Германии обеспечили "информационную блокаду" вокруг Алексея Навального, находящегося в ФРГ на лечении. Оппозиционера постоянно охраняет полиция, к нему подпускают лишь "особенных гостей" — высокопоставленных членов немецкого правительства и агентов ЦРУ. Подробности сообщил Telegram-канала "Незыгарь".

Российские СМИ 28 сентября с отсылкой на немецкую прессу сообщили, что во время нахождения Алексея Навального на лечении в "Шарите" его тайно посещала канцлер Германии Ангела Меркель. Данный факт также подтвердил сам российский оппозиционер, написав сообщение в Twitter. Ни немецкая пресса, ни сам Навальный не уточнили дату визита, а также содержание разговора.

Факт посещения канцлером вызвал неоднозначную реакцию. Как пишет Telegram-канал "Незыгарь" со ссылкой на СМИ ФРГ, в немецком федправительстве не знают, как относится к визиту Меркель в "Шарите" и какую теперь политическую позицию занять в целом по отношению к инциденту с отравлением: держать нейтралитет или действовать агрессивно?

Также многие задаются вопросом: почему в Германии к Навальному относятся, как к почетному гостю?

Как пишет автор Telegram-канала "Незыгарь", немецкие журналисты объясняют особое отношение к Навальному со стороны немецких властей его тесной работой с западными политиками и спецслужбами.

На это указывает его особый режим охраны. Вокруг пребывания Навального в ФРГ была обеспечена "информационная блокада". Пока он находился в "Шарите" его личную охрану обеспечивали правоохранительные органы, приставленные по приказу Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Они, а также медперсонал следили за тем, чтобы информация о Навальном не выходила за рамки медучреждения, а к оппозиционеру не могли пройти посторонние люди. Кроме специально согласованных "особенных гостей" вроде Меркель. В немецкой прессе указывают на то, что к Навальному также могли приходить агенты спецслужб стран Запада, например, ЦРУ США.

"Незыгарь" со ссылкой на собственные источники заявил, что это информация о визитах агентов ЦРУ к Навальному соответствует действительности. Представители разведслужбы США посещают оппозиционера даже после выписки из "Шарите".

"По информации источника из иностранных спецслужб, уже несколько дней к Навальному ходят в гости не только люди из немецкого правительства, но и сотрудники Центрального Разведывательного Управления США. Специалисты плотно работают над образом оппозиционера", — отметил автор канала.

"Незыгарь" также подчеркнул, что на факт сотрудничества Навального с разведкой США указывают и факты из его биографии. Ранее оппозиционер уже контактировал с ЦРУ во время своей поездки в Мексику, а также проходил обучение в Йельском университете (программа Yale World Fellows), считающимся "кузницей подконтрольных революционеров". Так, Однокурсник Навального по Йелю Фарэс Мабрук после возвращения в Тунис принимал участие в госперевороте, который положил начало "арабской весне".

Факт контакта Навального с западными спецслужбами, в том числе во время лечения в "Шарите", открыто освещают немецкие СМИ, отмечая странность и неуместность. Однако российские СМИ об этом не пишут. Почему не освещают либеральные издания — понятно. Им необходимо представлять Навального как жертву, а потому компрометирующая информация дискредитирует их и нивелирует всю протестную повестку. Но почему об этом не говорят остальные СМИ, оставляя обсуждение важных фактов на уровне "андерграундных медиа" вроде Telegram-каналов? Контакт Навального с Меркель и спецслужбами Запада, которые ему сейчас формируют образ и, скорее всего, готовят к возвращению в Россию для инспирирования протестов — важная для осмысления и обсуждения информация, которая объясняет уровень таинственности вокруг пребывания главы "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) в "Шарите" и скрытие местонахождения Навального после его выписки.