Представители Украины перестанут использовать термин "президент" при обращении к Лукашенко уже 5 ноября. Именно в этот день закончится срок предыдущего "президентства" белорусского лидера.
Такое уточнение сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Официальная позиция — Александр Лукашенко", — сообщил он.
Также Кулеба добавил: использовать формулировки вроде "незаконный" и "нелегитимный" в Киеве тоже не планируют. Такая форма обращения подходит скорее для соцсетей или СМИ, но не для дипломатического протокола.
Напомним: ранее в поддержку факта нелегитимности выборов высказались лидеры множества стран. В частности, представители США настаивали даже на проведении новых выборов.
"Нет легитимности, обеспеченной правителю Белоруссии в результате выборов 9 августа.
Белорусский народ заслуживает и требует возможности провести такие выборы при независимом наблюдении, и Соединенные Штаты решительно поддерживают его желание обеспечить это", — рассказал американский политик Стивен Биган.
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