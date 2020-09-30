Киев не станет называть Лукашенко президентом

Представители Украины перестанут использовать термин "президент" при обращении к Лукашенко уже 5 ноября. Именно в этот день закончится срок предыдущего "президентства" белорусского лидера.

Такое уточнение сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Официальная позиция — Александр Лукашенко", — сообщил он.

Также Кулеба добавил: использовать формулировки вроде "незаконный" и "нелегитимный" в Киеве тоже не планируют. Такая форма обращения подходит скорее для соцсетей или СМИ, но не для дипломатического протокола.

Напомним: ранее в поддержку факта нелегитимности выборов высказались лидеры множества стран. В частности, представители США настаивали даже на проведении новых выборов.