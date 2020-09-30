Меркель: ситуация с Навальным - проблема международного уровня

Ситуация вокруг отравления Алексея Навального — тот случай, когда дело выходит на международный уровень.

Использование вещества группы "Новичок" — прецедент, которым занимается ОЗХО, то есть прецедент, привлекший внимание международной регулирующей организации.

Таким образом, "вопрос Навального" — не дело, которое нужно обсуждать только в рамках линии "Берлин — Москва". Работа в этом направлении должна вестись силами международного сообщества.

Такими мыслями поделилась с прессой глава Германии Ангела Меркель. Политик уточнила, что в Берлине все ещё ждут официальных результатов тестов ОЗХО — и только после них будут готовы обсудить как свою начальную реакцию, так и свои дальнейшие действия.

Также Меркель в ходе беседы упомянула Белоруссию. Позиция ФРГ однозначна: Лукашенко нелегитимен, все действия его администрации против оппозиционеров немцы осуждают.