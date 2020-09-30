Реализация "Северного Потока — 2" не должна "увязываться" с делом Навального. Проект должен быть завершён, потому что иначе всех его инвесторов ждут колоссальные убытки: суммарно в постройку уже "влили" около 10 млрд евро.
Кроме того, без российского газа как минимум Германии (а как максимум - и Европе) не удастся обеспечить энергоснабжение, не поднимая слишком сильно цены. Выгода Германии в проекте очевидна, и руководству страны стоит все-таки преодолеть разногласия и помочь с его завершением.
Такими мыслями поделился бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Цайт.
"То, что сейчас происходит, по сущности — спекуляции, поскольку точных фактов ведь нет. Я надеюсь, что правительство ФРГ будет и впредь придерживаться этой позиции, ведь она в интересах Германии.
Мы должны обеспечить наше энергоснабжение. И я не вижу, как мы это можем сделать по разумным ценам без России", — подчеркнул политик.
Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".