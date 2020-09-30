Герхард Шрёдер: "СП - 2" должен быть достроен

Реализация "Северного Потока — 2" не должна "увязываться" с делом Навального. Проект должен быть завершён, потому что иначе всех его инвесторов ждут колоссальные убытки: суммарно в постройку уже "влили" около 10 млрд евро.

Кроме того, без российского газа как минимум Германии (а как максимум - и Европе) не удастся обеспечить энергоснабжение, не поднимая слишком сильно цены. Выгода Германии в проекте очевидна, и руководству страны стоит все-таки преодолеть разногласия и помочь с его завершением.

Такими мыслями поделился бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер в интервью изданию Цайт.