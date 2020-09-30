Трамп: Байден - человек с низким IQ

Отвечая на критику Джо Байдена, Трамп в свою очередь "порадовал" оппонента нелестными выражениями. В частности, он обозвал Байдена "номером два" (на местном сленге данным термином обозначают отходы жизнедеятельности организма).

По мнению Трампа, Байден недостаточно умён, чтобы занимать кресло президента.

"Молчаливое большинство живо и в порядке! Мы выиграем эти выборы по-крупному. Никто не хочет, чтобы страной управлял человек с низким IQ, а сонный Джо — определенно человек с низким IQ", — высказался Трамп.

Также, по словам Трампа, антироссийская риторика Байдена — результат работы его "кураторов", а сам Джо — человек продажный и глупый.

"Вы употребили слово "умный"? Вы забыли название своего колледжа. Даже не используйте слово "умный" в диалоге со мной", — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп уверен: 47 лет карьеры успехов Байдену не принесли, потому что он "ничего не сделал".