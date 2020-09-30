Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Горбачёв: если бы СССР выстоял, мир был бы лучше
В Европе начали расти цены на газ
"Майкрософт" обвинила правительство России в поддержке хакеров
В России до конца года могут закрыться 30% автозаправок
Die Welt призывает устроить атаку троллей на Кремль
В Киеве арестована банда, издевавшаяся над бездомными
Российские профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии
Депутат Рады потребовал от ЕС возврата многомиллиардного долга
Фельдшер с реактивным ранцем - новое оборудование испытали в Британии

Трамп: Байден - человек с низким IQ

Отвечая на критику Джо Байдена, Трамп в свою очередь "порадовал" оппонента нелестными выражениями. В частности, он обозвал Байдена "номером два" (на местном сленге данным термином обозначают отходы жизнедеятельности организма).

Трамп: Байден - человек с низким IQ

По мнению Трампа, Байден недостаточно умён, чтобы занимать кресло президента.

"Молчаливое большинство живо и в порядке! Мы выиграем эти выборы по-крупному. Никто не хочет, чтобы страной управлял человек с низким IQ, а сонный Джо — определенно человек с низким IQ", — высказался Трамп.

Также, по словам Трампа, антироссийская риторика Байдена — результат работы его "кураторов", а сам Джо — человек продажный и глупый.

"Вы употребили слово "умный"? Вы забыли название своего колледжа. Даже не используйте слово "умный" в диалоге со мной", — отметил Трамп.

Кроме того, Трамп уверен: 47 лет карьеры успехов Байдену не принесли, потому что он "ничего не сделал".

Последние материалы
В Европе начали расти цены на газ
"Майкрософт" обвинила правительство России в поддержке хакеров
В России до конца года могут закрыться 30% автозаправок
Die Welt призывает устроить атаку троллей на Кремль
В Киеве арестована банда, издевавшаяся над бездомными
Российские профсоюзы выступили за отмену накопительной части пенсии
Депутат Рады потребовал от ЕС возврата многомиллиардного долга
Фельдшер с реактивным ранцем - новое оборудование испытали в Британии
Британский парламент принял спорный законопроект Джонсона о Brexit
Тема вмешательства РФ в выборы в США была санкционирована Клинтон
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту

Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Российский шоу-бизнес
Нейросеть нарисовала портреты Пугачёвой и Ротару без пластики
Экспертное мнение
В воскресенье в Минске был очередной акт надоевшего всем карнавала
Новости футбола
Шейдаев ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе
Василий Амирджанов В "Силовичке" детей научат Родину любить Василий Амирджанов Игорь Буккер Германия: военщина заигрывает с нацистами Игорь Буккер Любовь Степушова Турция начала войну в Карабахе. Что делать России? Любовь Степушова
Комментарии
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Дегтярёв предположил причину паводков в Хабаровском крае
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Подтверждено согласие США признать Крым в 2014 году
В Китае начали увольнять за использование гаджетов Apple
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Потеряем ли мы газопровод из-за Навального
Во сколько России обойдется война в Карабахе
Турция начала войну в Карабахе. Что делать России?
Зачем Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской
Президент России в числе лауреатов Шнобелевской премии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников