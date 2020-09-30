Die Welt призывает устроить атаку троллей на Кремль

Антироссийские настроения, продвигаемые русофобами в Германии, достигли СМИ. Таблоид Die Welt опубликовал сегодня статью с призывом "проявить фантазию и не стесняться бороться с Кремлем с помощью атаки троллей в соцсетях".

Что пишут?

"Запад и особенно руководящая Европой Германия в последние годы проявили беспрецедентное терпение в общении с Москвой. И вот настало время признать: президент Владимир Путин сделал Россию государством-изгоем", — заявляет журналист Die Welt Клеменс Вергин, главный корреспондент отдела внешней политики.

Не будем подробно пересказывать содержание статьи, отметим лишь, что в ней содержатся целый ряд и других, откровенно враждебных, выпадов в адрес РФ, при этом "Европа с ее представлениями о внешней политике" называется поборницей "баланса интересов и взаимовыгодного сотрудничества".

Автор пытается убедить читателя в том, что

"до сих пор Запад мало что мог этому противопоставить, если не считать всё новые, но в большинстве своем малоэффективные санкции, которые теперь вновь обсуждаются в связи с отравлением Навального".

И сам же признаёт: "санкциями не удалось изменить поведение Москвы". И предлагает "новый, более творческий и нетрадиционный" способ, как повлиять на Кремль:

"пора сдуть пыль с некоторых трюков времен холодной войны — перейти в контрнаступление прежде всего в области информационной войны".

Кому доверят воевать на информационном фронте

"У нас есть инструменты, которые могут доставить неприятности российскому президенту и дестабилизировать его режим. Почему бы и нам не создать демократические армии троллей, которые действовали бы в российских социальных сетях? Конечно, демократиям, верным идеям просвещения, будет трудно распространять пропагандистскую ложь. Но в случае с Москвой этого и не потребуется".

Вот так, простенько со страниц уважаемого таблоида предлагает Клеменс Вергин "воздействовать на Россию":

"Западу прежде всего нужно только одно: проявлять больше фантазии при защите свободы".

Свободы от чего — немецкое издание не уточняет.