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Депутат Рады потребовал от ЕС возврата многомиллиардного долга

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач потребовал от Запада "вернуть Украине многомиллиардный долг".

Депутат Рады потребовал от ЕС возврата многомиллиардного долга

Заявление парламентария и его обоснование прозвучали в эфире ток-шоу на канале "112 Украина".

"Западные страны вывели из Украины под предлогом проведения реформ $13 млрд.это не Украина должна "клянчить" кредиты у МВФ и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, а Запад должен вернуть свой долг. Киеву давно пора сказать европейским партнерам, что Украина -не банкомат, и потребовать возвращения денег", — сказал Деркач.

И добавил:

"Европейские страны превратили Украину в колонию, закрывая производства в стране и сбывая собственные товары".

Громкие заявления политика стали своеобразным ответом на предупреждение, прозвучавшее днями ранее от главы комитета Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в разговоре с Владимиром Зеленским заявил:

"Не ждите решения своих проблем внешними силами. Евросоюз — благотворительная организация или банкомат для снятия денег".

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